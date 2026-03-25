ВСУ применили нестандартные частоты для атаки по Донецку

02:24, 25 марта 2026

РИА Новости: ВСУ применили нестандартные частоты для атаки дронами по Донецку
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили нестандартные радиочастоты управления и передачи видеосигнала при атаке беспилотниками на Донецк. Об этом сообщил РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

Он уточнил, что речь идет о диапазоне около 7,2 гигагерц. По словам собеседника агентства, применение указанного диапазона требует соответствующих видеопередатчиков, а также антенн с поддержкой высокочастотного спектра и адаптированных приемных модулей. Отмечается, что использование подобных технических решений косвенно свидетельствует о задействовании ВСУ подразделений с расширенными компетенциями в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиосвязи.

22 марта ВСУ атаковали беспилотниками Донецкую народную республику (ДНР). Целями стали энергетические объекты и жилые дома. «Мобильные огневые группы "Купола" сбивают вражеские дроны в Донецке и Макеевке», — отметили в штабе обороны региона.

