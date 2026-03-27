20:39, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Выругавшийся матом в эфире Первого канала Кушанашвили раскрыл последствия этого поступка

Маргарита Щигарева
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что у него долгое время не было работы на телевидении из-за того, что в 2002 году он выругался матом в прямом эфире Первого канала. О последствиях этого поступка он рассказал в беседе с YouTube-каналом «Не стой на месте».

По словам Кушанашвили, в его карьере в шоу-бизнесе был период, когда его не принимали на работу. «Оно и понятно. Я еще выругался матом на Первом канале во время "Евровидения", и был негласно мне выданный, заочно, волчий билет», — раскрыл ведущий.

Он добавил, что тогда радовался любой возможности поработать.

Ранее Кушанашвили раскрыл отношение к телеведущему Ивану Урганту. Он назвал Урганта востребованным ведущим, который любит и умеет работать.

Кушанашвили употребил нецензурную брань в эфире ток-шоу «Большая стирка», который был посвящен выступлению российской поп-группы «Премьер-министр» на конкурсе «Евровидение». В программе телеведущий возмутился тем, что артистам не присудили призовое место.

