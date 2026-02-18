Реклама

Отар Кушанашвили раскрыл отношение к Урганту

Телеведущий Кушанашвили заявил, что Иван Ургант любит и умеет работать
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Известный телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл отношение к ведущему Ивану Урганту. В шоу «Каково?!», выпуск которого доступен на YouTube, он заявил, что обожает Урганта.

«Он востребованный: у него концерт в Будапеште, в Ереване, в Тбилиси, в Бухаресте, он может в Нью-Йорке выступить», — сказал Кушанашвили. Он также заявил, что Ургант любит и умеет работать, и выразил надежду на сотрудничество с ним.

Ранее об отношении к телеведущему высказался стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано МВД нежелательным до 2035 года. По его мнению, Ургант вызывает у зрителей чувство безопасности.

В декабре стало известно, что Ургант запустил YouTube-канал «Живой Ургант». Он заявил, что будет выкладывать на нем видео из путешествий с командой его шоу. В первом ролике на канале ведущий также поздравил россиян с Новым годом.

