Застреливший бывшего российского депутата скрылся

В Нижегородской области начали розыск убийцы экс-депутата Минкаила Саидова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным следствия, 26 марта в доме на улице Комсомольской было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Стрелявший скрылся с места происшествия.
На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Производится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы и допрашиваются свидетели.
По данным Telegram-канала «112», следователи рассматривают версию связи между убийствами экс-депутата и его сына два года назад. Подозреваемый по тому делу объявлен в розыск и скрывается от следствия.
