16:55, 27 марта 2026

Застреливший бывшего российского депутата скрылся

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Нижегородской области начали розыск убийцы экс-депутата Минкаила Саидова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 26 марта в доме на улице Комсомольской было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Стрелявший скрылся с места происшествия.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Производится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы и допрашиваются свидетели.

По данным Telegram-канала «112», следователи рассматривают версию связи между убийствами экс-депутата и его сына два года назад. Подозреваемый по тому делу объявлен в розыск и скрывается от следствия.

Ранее сообщалось, что бывшего российского депутата застрелили в его доме.

