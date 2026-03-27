Жена Зеленского встретилась с бывшим президентом США Джорджем Бушем

Жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена — встретилась с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим в Техасе. Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Первая леди встретилась также с Джорджем и Лорой Бушами и поблагодарила их за многолетнюю поддержку Украины», — говорится в сообщении.

На мероприятии Зеленская также вспомнила слова поддержки Буша в 2008-м году в адрес Украины и ее курса в НАТО. Первая леди Украины прибыла туда для диалога с филантропами Техаса.

Ранее Елена Зеленская обратилась к пустому креслу во время своего выступления в Белом доме. На этом месте должна была сидеть первая леди США Мелания Трамп.