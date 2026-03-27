Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
16:29, 27 марта 2026

Жена Зеленского встретилась с бывшим президентом США

Жена Зеленского встретилась с бывшим президентом США Джорджем Бушем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Жена президента Украины Владимира ЗеленскогоЕлена — встретилась с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим в Техасе. Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Первая леди встретилась также с Джорджем и Лорой Бушами и поблагодарила их за многолетнюю поддержку Украины», — говорится в сообщении.

На мероприятии Зеленская также вспомнила слова поддержки Буша в 2008-м году в адрес Украины и ее курса в НАТО. Первая леди Украины прибыла туда для диалога с филантропами Техаса.

Ранее Елена Зеленская обратилась к пустому креслу во время своего выступления в Белом доме. На этом месте должна была сидеть первая леди США Мелания Трамп.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Россиян с циститом предупредили о смертельной опасности

    Погубившего режиссера «Закрытой школы» приговорили к 11 годам колонии

    Дочери бывшего принца посоветовали покинуть родину

    50-летний экс-капитан сборной России пробежал 73 километра

    Российский фондовый рынок упал до минимума с начала иранского конфликта

    Названа одна из главных особенностей массированных атак ВСУ по России

    Казну России почти на миллиард рублей пополнил бывший вице-губернатор

    Из кранов жителей российского города пошла вода с червями

    Звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

    Все новости
