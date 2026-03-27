Женщина пожаловалась на слишком большой пенис бойфренда и получила несколько советов

30-летняя женщина на Reddit пожаловалась на то, что ей сложно заниматься сексом с ее бойфрендом, с которым они вместе уже четыре года. В комментариях к посту люди, сталкивавшиеся с похожими проблемами, дали ей несколько советов.

Женщина рассказала, что во время секса с возлюбленным испытывает боль из-за того, что у него слишком большой пенис. По ее словам, они с мужчиной пробовали использовать много смазки и практиковали долгие прелюдии, однако это не помогло избавиться от боли. Автор поста добавила, что недавно они купили фаллоимитатор, и бойфренд использовал его во время интимной близости. Женщина призналась, что тот секс доставил ей намного больше удовольствия. После этого она испытала чувство вины перед партнером.

«Теперь мне кажется, как будто это меня недостаточно для него или будто это я делаю что-то не так, из-за чего у нас и не получается вести полноценную сексуальную жизнь. Он никогда не давил на меня и не критиковал меня, но эта ситуация — полный отстой», — написала автор поста. Она также обратилась к другим пользователям, которые сталкивались с несоответствием размеров, и попросила рассказать, как они справились с этой проблемой.

«Совместная мастурбация. Не нужно чувствовать стыд, если вы оба получаете удовольствие. Пенетрация — это не единственный вид секса», — порекомендовал один из комментаторов. Многие также напомнили, что вместо проникающего секса пара может заниматься оральным, а также использовать секс-игрушки, которыми они уже пользовались.

Некоторые посоветовали автору поста делать специальные интимные тренировки на растяжку и заверили, что в этом случае спустя несколько недель или месяцев она перестанет испытывать боль во время секса. Кроме того, женщине порекомендовали обратиться за советом к гинекологу

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева дала несколько советов людям, которые потеряли интерес к сексу. По ее мнению, восстановить либидо помогут массаж, водные процедуры и медитация.