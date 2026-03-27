Женщина разбогатела на 97 миллионов рублей благодаря семейной традиции

11:00, 27 марта 2026



Американка выиграла в лотерею $1,2 миллиона долларов благодаря семейной традиции
Никита Савин

Фото: LuisMiguelEstevez / Shutterstock / Fotodom

Жительница американского штата Северная Каролина выиграла в лотерею 1,2 миллиона долларов (97 миллионов рублей) благодаря семейной традиции. Об этом сообщает UPI.

Кэти Лопес из города Ньюпорт рассказала, что всегда смотрит с матерью телеигру «Колесо фортуны» (ее частичным аналогом является российское шоу «Поле чудес», — прим. Ленты.ру). Благодаря этой традиции, она решила сыграть в онлайн-лотерею «Колеса фортуны» и поставила 50 центов (40,5 рубля). «Мы смотрим "Колесо фортуны" каждый вечер. Поэтому я и решила сыграть», — заявила Лопес.

Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Американка сделала ставку 23 февраля и сразу же поняла, что разбогатела на крупную сумму. «Я подумала: "Это что, сон?" Я была просто в шоке», — описала она свое состояние после победы. Новоявленная миллионерша сказала, что собирается потратить выигрыш на родственников.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина купила четыре счастливых лотерейных билета подряд. Ее выигрыш составил 200 тысяч долларов (более 16 миллионов рублей).

