12:48, 27 марта 2026

Звезда «Сумерек» впервые станет отцом

Актер Тейлор Лотнер и его жена Тейлор Лотнер станут родителями
Ольга Коровина

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский актер Тейлор Лотнер, наиболее известный по роли оборотня Джейкоба Блэка в серии фильмов «Сумерки», станет отцом. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актер опубликовал серию фотографий со своей супругой, которую также зовут Тейлор Лотнер, демонстрирующей снимки УЗИ. «Что может быть лучше, чем два Тейлора Лотнера?» — пошутил он.

Лотнер женился на своей избраннице Тейлор Доум в 2022 году ровно через год после помолвки. Пара состоит в отношениях с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Тейлор Лотнер сыграет охотника на оборотней в новом сериале студии Amazon. Сюжет расскажет о судьбе актера после выхода фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» — последней картины из знаменитой франшизы. По сценарию, Лотнер вступил в тайное общество истребителей оборотней, членам которого необходимы его ценные знания об этих чудовищах.

