Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 28 марта 2026Мир

Tasnim: Истребитель F-16 США совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Американский многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16 совершил аварийную посадку на одной из военных баз на западе Саудовской Аравии. Об этом в субботу, 28 марта, сообщило агентство Tasnim в Telegram.

По его данным, самолет совершил незапланированное приземление после «повреждений в небе над Ираном».

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило аварийную посадку истребителя, однако подробностей не привело.

В ночь на 25 февраля в турецком городе Балыкесир на автомобильную трассу Измир — Стамбул рухнул F-16. Самолет взлетел с местной девятой авиабазы — это был плановый тренировочный полет, но во время него возникли технические сложности. После падения начался сильный пожар, а обломки разлетелись на сотни метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok