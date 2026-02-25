Реклама

04:17, 25 февраля 2026Мир

Военный истребитель F-16 рухнул на автотрассу

Shot: Военный истребитель F-16 рухнул на автотрассу в Балыкесире, пилот погиб
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Shot / Telegram

В турецком городе Балыкесир на автомобильную трассу Измир-Стамбул ночью 25 февраля рухнул военный истребитель F-16. Как передает Telegram-канал Shot, пилот погиб.

По информации канала, самолет взлетел с местной девятой авиабазы — это был плановый тренировочный полет, но во время него возникли технические сложности. После падения начался сильный пожар, а обломки разлетелись на сотни метров.

На месте происшествия работают все экстренные службы, начато расследование.

В начале февраля в российском Орске Оренбургской области разбился самолет, совершавший учебно-тренировочный полет. На борту были двое курсантов и пилот, никто из них не выжил

