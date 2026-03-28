Число сбитых в Ленобласти беспилотников увеличилось

Дрозденко: В Ленобласти уничтожено 15 украинских беспилотников

Число сбитых в Ленобласти украинских беспилотников увеличилось до 15, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в канале на платформе МAX.

«Сбито 15 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — написал он.

Ранее Дрозденко сообщал о четырех сбитых дронах. В регионе объявлена беспилотная опасность.

В ночь на 27 марта во время отражения массированной атаки на Ленинградскую область над регионом были уничтожены почти 40 украинских дронов. Беспилотники повторно атаковали крупные порты Усть-Луга и Приморск.

