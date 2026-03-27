Раскрыты детали атаки на Ленобласть после сообщений об ударах по главным портам региона

Губернатор Дрозденко: За ночь над Ленобластью были сбиты 36 украинских БПЛА

Во время отражения массированной атаки на Ленинградскую область над регионом были уничтожены почти 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам чиновника, всего за ночь над регионом средства противовоздушной обороны сбили 36 БПЛА. «По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он.

Детали массированной атаке на Ленобласть были раскрыты после сообщений о новых ударах по главным портам региона — Усть-Луга и Приморск. Данных о каких-либо разрушениях в гаванях пока нет.

Ранее сообщалось, что всего в ночь с 26 на 27 марта средства ПВО сбили над Россией 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.