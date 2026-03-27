08:13, 27 марта 2026

Раскрыты детали атаки на Ленобласть после сообщений об ударах по главным портам региона

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во время отражения массированной атаки на Ленинградскую область над регионом были уничтожены почти 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам чиновника, всего за ночь над регионом средства противовоздушной обороны сбили 36 БПЛА. «По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он.

Детали массированной атаке на Ленобласть были раскрыты после сообщений о новых ударах по главным портам региона — Усть-Луга и Приморск. Данных о каких-либо разрушениях в гаванях пока нет.

Ранее сообщалось, что всего в ночь с 26 на 27 марта средства ПВО сбили над Россией 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.

