ТАСС: В Харьковской области банды дезертиров из ВСУ совершают разбои и убийства

Банды, сформированные из дезертиров украинской армии, орудуют в Харьковской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«В Харьковской области продолжают орудовать преступные сообщества из числа дезертиров украинской армии, которые не только без стеснения торгуют в соцсетях амуницией и беспилотниками, но и совершают разбойные нападения, убивая местных жителей», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, правоохранители не справляются с ситуацией. Для единичных случаев используются специальные подразделения, а патрульные боятся вступать в конфронтацию с группировками.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении в Харьковской области бросает в бой солдат противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако они дезертируют.