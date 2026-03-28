ТАСС: ВСУ под Харьковом бросают в бой солдат ПВО и РЭБ, но они дезертируют

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении в Харьковской области бросают в бой солдат противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но они дезертируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На липцовском направлении командование ВСУ пытается доукомплектовать подразделения 127 ОТМБр за счет военнослужащих подразделений ПВО и РЭБ», — передает агентство слова своего собеседника.

По словам источника, выполнявшие ранее задачи в тыловых районах и деморализованные от российского огневого воздействия солдаты противника дезертируют с занимаемых позиций в лесных массивах около Избицкого.

Ранее по Харькову и Харьковской области были нанесены мощные удары. Отмечается, что взрывы прозвучали еще как минимум в 16 населенных пунктах региона.