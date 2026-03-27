Стало известно о мощных ударах по Харькову

По Харькову были нанесены мощные удары

По Харькову и Харьковской области были нанесены мощные удары. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия прилетов в Харькове. В самых разных районах», — поделился с авторами сообщения местный житель.

Отмечается, что взрывы прозвучали еще как минимум в 16 населенных пунктах региона. В частности, атакованы были Изюмский, Купянский, Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области.

Ранее командир батареи с позывным Дунай заявил, что российские войска массово уничтожают радиолокационные станции Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. Он отметил, что такие действия ограничат возможности ведения разведки украинских войск на этом направлении.