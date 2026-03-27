ВС России уничтожением РЛС лишают украинскую армию «глаз и ушей»

Вооруженные силы (ВС) России массово уничтожают радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом рассказал командир батареи с позывным Дунай, передает РИА Новости.

«Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили 5 радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении», — рассказал он.

По словам бойца, РЛС являются «глазами и ушами» ВСУ, а их уничтожение ограничит возможности ведения разведки на этом направлении.

Ранее появилась информация, что ВСУ готовятся применить химическое оружие в Харьковской области. Для этого ВСУ перевели на данный участок фронта части химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) из состава 41-й механизированной бригады.