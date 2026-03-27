Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 27 марта 2026

Российские войска лишили ВСУ «глаз и ушей» на харьковском направлении

ВС России уничтожением РЛС лишают украинскую армию «глаз и ушей»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России массово уничтожают радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом рассказал командир батареи с позывным Дунай, передает РИА Новости.

«Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили 5 радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении», — рассказал он.

По словам бойца, РЛС являются «глазами и ушами» ВСУ, а их уничтожение ограничит возможности ведения разведки на этом направлении.

Ранее появилась информация, что ВСУ готовятся применить химическое оружие в Харьковской области. Для этого ВСУ перевели на данный участок фронта части химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) из состава 41-й механизированной бригады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok