На 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина

В возрасте 84 лет ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Как сообщили в пресс-службе Центрального академического театра Российской Армии, в котором она служила, актриса скончалась 10 июня.

«Не стало Людмилы Чурсиной. 20 июля у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — рассказали в театре.

Актриса скончалась из-за продолжительной болезни

По информации источника, артистка страдала от обструктивной болезни легких. Известно, что Чурсина, по ее собственному признанию, была заядлой курильщицей со стажем более 50 лет.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Артистка оставила в наследство недвижимость в центре Москвы. Как рассказал источник, Чурсина на протяжении многих лет проживала в «Доме на набережной» на улице Серафимовича, а позднее приобрела «однушку» на Суворовской площади неподалеку от театра, в котором служила.

В последние годы актриса жила в Санкт-Петербурге, а в Москву возвращалась лишь на время репетиций и спектаклей. По словам юриста Ивана Соловьева, при отсутствии завещания имущество будет распределено по закону. Детей у Чурсиной не было, поэтому недвижимость может перейти наследникам второй очереди — дядям, тетям или племянникам.

В МИД выразили соболезнования в связи со смертью Чурсиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актрису настоящим послом России на сцене и экране. По ее словам, Чурсину знали на всех кинофестивалях от Индии до Испании.

Она представляла наше кино там, где это требовало не меньше характера, чем таланта. Нашу страну и узнавали благодаря ей, а она до конца служила русскому театру и искусству. Весь мир восторгался ее «Журавушкой», Голливуд предлагал контракт на десятки картин, а она отказалась — и потом признавалась, что ни разу об этом не пожалела Мария Захарова официальный представитель МИД России

Фото: РИА Новости

Людмила Чурсина сыграла в более чем 100 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесли роли в картинах «Донская повесть», «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства». Также актриса знакома зрителям по сериалу «Интерны», где сыграла роль мамы главврача больницы Анастасии Кисегач.