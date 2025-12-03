«Она была загадкой, панком, сложной и манящей». Звезда фильма «Три сестры» и экс-супруга Михаила Ефремова ушла из жизни

Актриса и экс-жена Ефремова Качалина умерла от острой сердечной недостаточности

Бывшая супруга актера Михаила Ефремова, советская и российская актриса Ксения Качалина ушла из жизни в 54 года.

О смерти Качалиной написал ее коллега и друг, режиссер Алексей Агранович: «Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет».

Актриса Ксения Качалина Фото: Крымский Константин / ТАСС

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

Ефремов с сыном приехали к артистке домой, но она им не открыла. Когда они вскрыли дверь, то обнаружили ее бездыханной на полу рядом с кроватью. Они пытались реанимировать Ксению, а потом вызвали скорую и полицию.

По данным Shot, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Кадр: фильм «Тот, кто нежнее»

Качалина была звездой фильма «Три сестры»

Актриса снималась в фильмах «Три сестры» Сергея Соловьева, «Над темной водой» Дмитрия Месхиева, «Праздник», «Романовы: Венценосная семья» Глеба Панфилова и других. Последней работой в фильмографии Ксении Качалиной стала «Цена безумия» 2007 года.

Качалина и Ефремов встретились на съемках фильма «Романовы: Венценосная семья». Для обоих это был не первый брак: у Михаила — четвертый, у Ксении — второй. При этом до первого замужества артистка четыре года состояла в отношениях с актером Иваном Охлобыстиным.

Ефремов и Качалина поженились. У них родилась дочь Анна-Мария Ефремова. Через четыре года пара развелась. Девочка сначала жила с матерью, потом опеку над ней оформил Ефремов.

Последние годы Качалиной были нелегкими, ее часто подкарауливали и пытались снимать журналисты, отмечает издание Woman.ru. Несколько лет назад она прекратила общение с матерью и многими знакомыми, практически изолировалась от своего прежнего окружения.

В последний раз, как отмечается, Ефремов общался с бывшей женой около двух недель назад.