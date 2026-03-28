03:12, 28 марта 2026Мир

Норвежский профессор допустил крушение империи США из-за Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке способен привести к крушению империи США, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.

По его словам, конфликт с Ираном оказался не той «войной выходного дня», которую представлял себе лидер США Дональд Трамп. По мнению эксперта, конфликт на Ближнем Востоке может вызвать необратимые последствия для американской стороны.

Дизен добавил, что даже если бы война закончилась сегодня, ее последствия, вероятно, «были бы колоссальными и продолжались бы многие годы».

«В худшем случае это может вызвать падение всей империи США. Похоже, именно этого и добиваются иранцы», — допустил специалист.

Ранее научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, бывший дипломат Джеймс Джеффри предположил, что США придется отказаться от максимальных требований к Ирану.

