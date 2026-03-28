Иран снизил минимальный призывной возраст до 12 лет

Иран снизил призывной возраст до 12 лет и призвал подростков вступать в армию

Власти Ирана снизили минимальный призывной возраст до 12 лет и призвали подростков вступать в армию. Об этом сообщает Al Arabia.

По информации издания, детей планируют задействовать в разведке, патрулировании и работе на КПП. Кроме того, из 12-летних иранцев могут набирать обслуживающий персонал для регулярных войск — они будут готовить и ухаживать за ранеными.

Отмечается, что такое решение противоречит международным обязательствам по невовлечению несовершеннолетних в военные действия, которые брал на себя Иран.

Ранее США объявили о прибытии на Ближний Восток более трех тысяч морских пехотинцев.