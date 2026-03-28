20:08, 28 марта 2026Мир

США объявили о прибытии на Ближний Восток более трех тысяч морских пехотинцев

Десантный корабль США USS Tripoli с 3,5 тысячи военных прибыл на Ближний Восток
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Edgar Su / Reuters

Десантный корабль Вооруженных сил США USS Tripoli с группой из 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев прибыл на Ближний Восток. Об этом в социальной сети X сообщает Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантно-штурмового корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США», — говорится в публикации.

Американское командование также сообщило, что помимо морских пехотинцев корабль доставит в регион транспортные и ударные истребители, а также десантно-штурмовые средства.

На фоне переговоров, которые, по некоторым данным, США и Иран ведут через посредников, продолжают циркулировать слухи о том, что американцы готовятся к проведению наземной операции. В Белом доме параллельно изучают возможные последствия для экономики взлета нефтяных цен с нынешних чуть более чем 100 долларов за баррель до 200 долларов.

    Последние новости

    США объявили о прибытии на Ближний Восток более трех тысяч морских пехотинцев

    Ограничения ввели в северном российском регионе из-за возможной атаки ВСУ

    В ВСУ прокомментировали плакаты с призывами к женщинам идти в армию

    Франции посоветовали взять пример с США в отношениях с Россией

    Пиво отказались возвращать на российские стадионы

    Стало известно о дезертирстве в рядах ВСУ под Харьковом

    Компания из ОАЭ сообщила об ущерба из-за ударов Ирана

    Экскурсию депутатов Госдумы по Конгрессу США с кока-колой раскритиковали

    На Украине начали агитировать за службу женщин в ВСУ

    На Западе назвали Украину принявшей основной удар войны на Ближнем Востоке

    Все новости
