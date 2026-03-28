Компания из ОАЭ сообщила об ущерба из-за ударов Ирана

Компания EGA сообщила об ущербе, нанесенном ее заводу и сотрудникам

Компания Emirates Global Aluminum (EGA) сообщила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в Абу-Даби и раненых сотрудниках. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте компании.

По заявлениям властей Абу-Даби, шесть человек получили ранения в результате падения обломков перехваченной ракеты на специальную экономическую зону KEZAD. На территории промзоны произошли три пожара, которые были локализованы.

Ранее стало известно, что Иран решил положить конец политике сдержанности, которую он проводил в отношении ОАЭ, из-за имеющихся разведанных о значительной роли страны в разжигании агрессии против Тегерана. Страна предупредила Абу-Даби, что ответ Тегерана будет решительным, без каких-либо ограничений.