Лерчек в слезах рассказала о государственной больнице

Лерчек рассказала о посещении государственного фельдшера

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь в слезах. Об этом сообщает Starhit.

Больная раком четвертой степени рассказала, что следователь однажды разрешил ей съездить в государственное медучреждение. Однако он не дал выбрать клинику, поскольку той запрещено пользоваться интернетом и Госуслугами.

«Нашли ближайшее ко мне место. Все, что мы нашли в Истре — это фельдшерский кабинет. Но когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», — рассказала Чекалина. По ее утверждению, следователь заявил, что Лерчек сама выбрала медучреждение.

«Далее я просто продолжала принимать обезболивающие препараты. Я чувствую себя инвалидом. Я не хочу умирать, я очень хочу жить. Я буду бороться до конца. Но у меня вот эти господа отняли драгоценное время. Так сложно было всего лишь один раз отпустить к врачу?» — задалась Чекалина вопросом.

Защита Чекалиной обратилась в Следственный комитет России с заявлением на следователя, который вел ее уголовное дело на стадии предварительного расследования. По версии адвокатов, именно его действия или бездействие привели к тому, что у Лерчек диагностировали смертельно опасное заболевание на поздней стадии. Адвокат Константин Третьяков утверждает, что следователь не давал разрешения на визиты врачей и обследования, пока Чекалина находилась под домашним арестом.

Позднее в столичном ГУ МВД России сообщили «Ленте.ру», что Лерчек не запрещали посещать врача в период следствия. В ходе предварительного следствия по делу Чекалиной от нее и ее защитников не раз поступали ходатайства на посещение госбольниц, и они удовлетворялись. Отказывали блогерше дважды, когда она хотела посетить коммерческие медучреждения.