Названы неожиданные последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море

Политолог Озертем: Удары Украины по танкерам ухудшат отношения с Турцией

Удары Украины по нефтяным танкерам в Черном море могут ухудшить отношения с Турцией, если Киев и дальше будет вести эту тактику. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

«Украина влезает в опасную игру, которая подрывает энергетическую безопасность в регионе и создает риски Турции. Учитывая, что иранский кризис стал серьезным вызовом на рынке нефти, такая эскалация может привести к проблемам в отношениях с Киевом», — указал исследователь.

По словам Озертема, действия Киева наносят удар по независимости Анкары, так как инциденты с нефтяными танкерами происходят в исключительной экономической зоне — морском районе, где прибрежное государство обладает суверенными правами на разведку, разработку и сохранение ресурсов в воде, на дне и в недрах. Однако он добавил, что Турция и Украина могут дипломатическими методами урегулировать вопрос.

Также 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на способность Анкары повлиять на Киев, чтобы пресечь удары по энергетической инфраструктуре. Представитель Кремля также добавил, что Москва на постоянной основе передает Анкаре озабоченности в связи с возрастающей угрозой для энергетической инфраструктуры, соединяющей обе страны.