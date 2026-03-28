Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 28 марта 2026МирЭксклюзив

Названы неожиданные последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море

Политолог Озертем: Удары Украины по танкерам ухудшат отношения с Турцией
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Удары Украины по нефтяным танкерам в Черном море могут ухудшить отношения с Турцией, если Киев и дальше будет вести эту тактику. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

«Украина влезает в опасную игру, которая подрывает энергетическую безопасность в регионе и создает риски Турции. Учитывая, что иранский кризис стал серьезным вызовом на рынке нефти, такая эскалация может привести к проблемам в отношениях с Киевом», — указал исследователь.

По словам Озертема, действия Киева наносят удар по независимости Анкары, так как инциденты с нефтяными танкерами происходят в исключительной экономической зоне — морском районе, где прибрежное государство обладает суверенными правами на разведку, разработку и сохранение ресурсов в воде, на дне и в недрах. Однако он добавил, что Турция и Украина могут дипломатическими методами урегулировать вопрос.

Также 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на способность Анкары повлиять на Киев, чтобы пресечь удары по энергетической инфраструктуре. Представитель Кремля также добавил, что Москва на постоянной основе передает Анкаре озабоченности в связи с возрастающей угрозой для энергетической инфраструктуры, соединяющей обе страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дух Анкориджа», снятие санкций и приглашение американцев в Москву. Что известно об итогах визита делегации Госдумы в США?

    Картаполов рассказал о попытках догнать РФ по уровню оснащения

    Названы неожиданные последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море

    Врач назвал способы борьбы с бессонницей

    Тренер сборной Никарагуа сравнил россиян с чемпионами мира

    Названы последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море для России

    Врач рассказал о передаваемых через вейпы опасных инфекциях

    Экс-советник Трампа допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    В российском регионе от удара ВСУ погиб ребенок

    Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok