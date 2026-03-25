Кремль возложил надежды на Турцию в вопросе защиты газопроводов от Украины

Песков: Турция может предостеречь Киев от ударов по энергоинфраструктуре

Россия убеждена, что Турция может использовать свое влияние на украинские власти для предотвращения ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Убеждены, что турецкая сторона может использовать свое влияние на киевский режим для того, чтобы предостеречь его от таких безрассудных действий», — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Москва на постоянной основе передает Анкаре озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Журналисты спросили его о возможных контактах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать эти объекты.

Ранее «Газпром» заявил, что объекты инфраструктуры для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» подверглись атакам в период с 17 по 19 марта.

12 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.