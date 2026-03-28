07:36, 28 марта 2026МирЭксклюзив

Названы последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море для России

Турецкий политолог Озертем: Удары ВСУ по танкерам не повлияют на поставки нефти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Удары Украины по судам, перевозящим российскую нефть, глобально не скажутся на ее экспорте, так как она останется востребованной на фоне иранского конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

«Подобные атаки Украины подрывают движение нефти между Россией и Турцией. Но трудно утверждать, что эти действия подорвут динамику между Россией и Турцией из-за растущих потребностей в энергетике», — указал собеседник.

При этом Озертем подчеркнул, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) гипотетически могут повлиять на будущие переговоры между Москвой и Киевом.

26 марта турецкий нефтяной танкер Altura подвергся атаке в Черном море. По данным телеканала NTV, на судне находилось 140 тысяч тонн нефти. После атаки произошел мощный взрыв, и экипаж из 27 граждан Турции запросил помощь. Уточняется, что никто не пострадал. По словам военного корреспондента Александра Коца, судно могло быть атаковано украинскими силами.

