Названы последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море для России

Турецкий политолог Озертем: Удары ВСУ по танкерам не повлияют на поставки нефти

Удары Украины по судам, перевозящим российскую нефть, глобально не скажутся на ее экспорте, так как она останется востребованной на фоне иранского конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

«Подобные атаки Украины подрывают движение нефти между Россией и Турцией. Но трудно утверждать, что эти действия подорвут динамику между Россией и Турцией из-за растущих потребностей в энергетике», — указал собеседник.

При этом Озертем подчеркнул, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) гипотетически могут повлиять на будущие переговоры между Москвой и Киевом.

26 марта турецкий нефтяной танкер Altura подвергся атаке в Черном море. По данным телеканала NTV, на судне находилось 140 тысяч тонн нефти. После атаки произошел мощный взрыв, и экипаж из 27 граждан Турции запросил помощь. Уточняется, что никто не пострадал. По словам военного корреспондента Александра Коца, судно могло быть атаковано украинскими силами.