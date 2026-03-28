Немцы потребовали вывода американских войск из Германии

Сопредседатель АдГ Хрупалла потребовал вывести войска США из Германии

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла потребовал вывести американские войска из ФРГ. Его слова на съезде саксонского отделения АдГ в городе Лебау передает ТАСС.

«Давайте начнем это реализовывать — с вывода войск США из Германии», — сказал политик, добавив, что немцы не должны позволять втягивать себя в международные конфликты.

Хрупалла призвал Германию вести более самостоятельную, независимую от США, политику. Он привел в пример Испанию, которая отказала Вашингтону в использовании своих военных баз для нападения на Иран.

Ранее АдГ призвала поддержать идею администрации президента США Дональда Трампа по возвращению России в «Большую семерку» (G7).