Мир
18:06, 28 марта 2026Мир

Немцы потребовали вывода американских войск из Германии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла потребовал вывести американские войска из ФРГ. Его слова на съезде саксонского отделения АдГ в городе Лебау передает ТАСС.

«Давайте начнем это реализовывать — с вывода войск США из Германии», — сказал политик, добавив, что немцы не должны позволять втягивать себя в международные конфликты.

Хрупалла призвал Германию вести более самостоятельную, независимую от США, политику. Он привел в пример Испанию, которая отказала Вашингтону в использовании своих военных баз для нападения на Иран.

Ранее АдГ призвала поддержать идею администрации президента США Дональда Трампа по возвращению России в «Большую семерку» (G7).

    Последние новости

    Названа отказавшая Зеленскому в визите страна Ближнего Востока

    Россиянин доказал живучесть кроссоверов Chery

    Президент страны ЕС выразил готовность встретиться с Зеленским

    Зеленский высказался об участии ВСУ в войне на Ближнем Востоке

    Немцы потребовали вывода американских войск из Германии

    В российском регионе пассажиров поездов перевезут на автобусах из-за ливней

    Конфликт на встрече G7 объяснили нелюбовью США и Европы друг к другу

    Мощный удар трехтонной авиабомбой по цеху с бронетехникой ВСУ сняли на видео

    Канадский тренер назвал удивившие его в России вещи

    Участница тайского конкурса красоты лишилась зубов на сцене и попала на видео

    Все новости
