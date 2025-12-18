«АдГ» призвала правительство ФРГ поддержать идею США по возвращению России в G7

Власти ФРГ должны поддержать идею администрации президента США Дональда Трампа по возвращению России в «Большую семерку» (G7). С соответствующим призывом выступила правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») в проекте резолюции бундестага, с документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«Правительство Германии должно поддержать предложенное США возвращение России в G7 (G7+) для конструктивного сотрудничества с Россией в решении неотложных глобальных проблем (борьба с терроризмом, стабилизация ситуации в Афганистане и Сирии)», — призвали парламентарии.

В рамках документа «За новое начало в германо-американских отношениях — Вместе за безопасность, стабильность и мир на Украине» фракция «АдГ» также призвала немецкое руководство полностью возобновить культурно-экономические связи между Германией и Россией после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. В партии также подчеркнули убытки государства и бизнеса с 2022 года: как отмечается, с 2022 года экономика ФРГ потеряла не менее 200 миллиардов евро из-за высоких цен на энергоносители.

Ранее представители «АдГ» и правящей коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца устроили громкую перепалку из-за дебатов о судьбе замороженных активов России. Планы властей вызвали критику со стороны сопредседателя правой партии Тино Хрупаллы, по словам которого, одно намерение Мерца уже «подливает масла в огонь войны».