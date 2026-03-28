Орудовавший в Подмосковье маньяк признался в совершении более 100 убийств

Маньяк Гаськов заявил, что совершил более ста убийств с 1995 года

С 1995 года маньяк Алексей Гаськов совершил более 100 убийств. В совершенном он признался в интервью информационной службе «Вести».

При этом он отметил, что «не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают». Гаськов также утверждает, что раскаялся в содеянном. По его словам, писал явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием.

Ранее несостоявшийся актер Алексей Гаськов, которого задержали за серию расправ над девушками в Подмосковье 22 года назад, признался в изнасиловании собственной падчерицы.

Известно, что Гаськов приехал в Москву из Новосибирска в 2002 году, чтобы учиться на платных курсах актерского мастерства. На девушек он нападал в подмосковных парках в темное время суток.