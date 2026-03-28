Орудовавший в Подмосковье маньяк признался в совершении более 100 убийств

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:17, 28 марта 2026

Маньяк Гаськов заявил, что совершил более ста убийств с 1995 года
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

С 1995 года маньяк Алексей Гаськов совершил более 100 убийств. В совершенном он признался в интервью информационной службе «Вести».

При этом он отметил, что «не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают». Гаськов также утверждает, что раскаялся в содеянном. По его словам, писал явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием.

Ранее несостоявшийся актер Алексей Гаськов, которого задержали за серию расправ над девушками в Подмосковье 22 года назад, признался в изнасиловании собственной падчерицы.

Известно, что Гаськов приехал в Москву из Новосибирска в 2002 году, чтобы учиться на платных курсах актерского мастерства. На девушек он нападал в подмосковных парках в темное время суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok