Россиянам захотели доплачивать за занятия физкультурой

ТАСС: Систематически занимающихся спортом россиян будут материально поощрять

Минспорта и Минздрав планируют поощрять граждан за систематические занятия физкультурой и массовым спортом. Об этом сообщает ТАСС.

Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане. По нему, за поддержание здорового образа жизни россиян хотят поощрять материально и нематериально. Рекомендации для такой системы планируется разработать к первому кварталу 2027 года.

Ранее сообщалось, что выручка фитнес-клубов в России в 2025 году составила более 217 миллиардов рублей, увеличившись на 16 процентов год к году. Рост выручки происходил на фоне общего увеличения показателей. Сразу на 16 процентов выросла реализация клубных карт. Продажи дополнительных услуг прибавили 17,4 процента, а общее число визитов в фитнес-клубы стало выше на 14 процентов.