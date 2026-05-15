13:38, 15 мая 2026

Супруга принца Гарри стала главной добытчицей в семье

Меган Маркл пришлось содержать принца Гарри и детей
Никита Савин
Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, стала главной добытчицей в семье и ищет новые способы заработка. Об этом пишет Page Six.

Как сообщили изданию инсайдеры, близкие герцогу и герцогине Сассекским, именно Меган Маркл содержит мужа и детей. Семье необходимы как минимум шесть миллионов долларов (438,8 миллиона рублей) в год только на содержание поместья в калифорнийском городе Монтесито. Половина этой суммы уходит на оплату охраны, а остальное — на выплату ипотеки. При этом принц Гарри участвует только в благотворительных проектах, которые почти не приносят дохода.

Источники Page Six заявили, что именно поэтому Меган Маркл срочно занялась развитием своего бренда As Ever. Она также стала одним из лиц платформы OneOff, которая делает подборки вещей с помощью ИИ. В частности, поклонники герцогини смогут купить ее наряды из недавнего тура по Австралии. Из-за этого шага Меган Маркл обвинили в жажде наживы.

Издание напоминает, что в ноябре 2025 года Меган Маркл впервые с тех пор, как вышла замуж за принца Гарри, сыграла эпизодическую роль в фильме «Близкие друзья». В мае появились слухи, что супруга принца встречалась с руководством нескольких голливудских студий, чтобы возобновить актерскую карьеру на постоянной основе. Это якобы тоже связано с нехваткой денег. При этом подчиненные Меган Маркл опровергли эти измышления.

Page Six отмечает, что у герцогини Сассекской есть влиятельные подруги, которые могут помочь ей выправить финансовое положение. Меган Маркл близко дружит с Лорен Санчес — женой одного из самых богатых людей на планете Джеффа Безоса. Другая близкая подруга супруги принца Гарри Керн Лима — основательница косметического бренда IT Cosmetics, чье состояние оценивается изданием Forbes в 670 миллионов долларов (49 миллиардов рублей).

Ранее сообщалось, что принц Гарри растратил большую часть наследства, оставленного ему принцессой Дианой и королевой-матерью Елизаветой. По словам бывшего редактора журнала People Дэна Уэйкфорда, это подтвердили пять источников в окружении принца.

