В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

В Австралии разразился скандал из-за визита в страну британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Младший сын короля Карла III с супругой прибыли в Австралию 14 апреля с четырехдневным визитом. Однако накануне депутат парламента Дэвид Лимбрик обвинил их в желании нажиться на стране за счет граждан. Изначально представители принца утверждали, что его охрана будет оплачиваться из сторонних источников, но полиция штатов Виктория и Новый Южный Уэльс подтвердила, что задействует дополнительные силы «для обеспечения общественного порядка». Деньги на это будут выделены из госбюджета.

При этом во время поездки принц Гарри и Меган Маркл примут участие в ряде мероприятий, вход на которые будет платным. Цены на некоторые билеты превышают тысячу австралийских долларов (53,8 тысячи рублей), а за возможность принять участие в «дружеской встрече» с Меган Маркл и сфотографироваться с ней желающим придется выложить 3,2 тысячи австралийских долларов (172 тысячи рублей). «Австралия всегда хорошо относилась к Гарри и Меган. Теперь они хотят использовать нас как банкомат», — описал аппетиты заморских гостей Лимбрик.

Как отмечает Daily Mail, пока неизвестно, какой гонорар принц Гарри и Меган Маркл получат за участие во всех намеченных мероприятиях.

Ранее благотворительная организация Sentebale подала иск к принцу Гарри о клевете. В иске утверждается, что в марте 2025 года в СМИ по инициативе младшего сына Карла III проводилась негативная кампания, которая нанесла ущерб репутации фонда.