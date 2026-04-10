Благотворительная организация подала против принца Гарри иск о клевете

23:46, 10 апреля 2026

Благотворительная организация Sentebale подала против принца Гарри иск о клевете
Принц Гарри. Фото: Toby Melville / Reuters

Благотворительная организация Sentebale подала иск против принца Гарри о клевете. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Принц Гарри является одним из основателей организации. По данным издания, организация подала иск в суд 24 марта. Вторым ответчиком стал бывший попечитель Sentebale Марк Дайер.

В Sentebale сообщили, что в марте 2025 года в СМИ проводилась негативная кампания, которая нанесла ущерб репутации фонда, ее руководству и партнерам. Организаторами фонд считает принца Гарри и Дайера.

Ранее соседи британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США начали избегать их. По словам инсайдера, это не связано с недавними публикациями о проблемах супругов в отношениях со стриминговым сервисом Netflix.

