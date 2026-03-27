15:12, 27 марта 2026

Принца Гарри и Меган Маркл начали избегать соседи

Источник Page Six: Принц Гарри и его жена — жадные до денег люди без самокритики
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Соседи британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США начали избегать их. Об этом пишет Page Six.

Источник издания заявил, что люди, которые живут в калифорнийском городе Монтесито рядом с младшим сыном короля Карла III и его женой, стараются не встречаться с ними. По словам инсайдера, это не связано с недавними публикациями о проблемах супругов в отношениях со стриминговым сервисом Netflix.

«Это не ненависть. Просто все начали понимать, что они жадные до денег люди с нулевой самокритикой. Все просто устали от них», — пояснил ситуацию источник.

При этом инсайдер, близкий к принцу Гарри и Меган Маркл, утверждает, что они обожают свой район и поддерживают прекрасные отношения с соседями. Пара переехала в Калифорнию в 2020 году, после того как отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи.

В декабре 2025 года уже появлялась информация, что соседи младшего сына Карла III и его жены устали от них. Наибольшее недовольство вызывала Меган Маркл, которая, по словам жителей Монтесито, вела себя очень высокомерно.

