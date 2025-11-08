Из жизни
16:35, 8 ноября 2025

Назван признак скорого разрыва Меган Маркл и принца Гарри

Съемки Меган Маркл в новом фильме назвали признаком разрыва с принцем Гарри
Никита Савин

Фото: Jemal Countess / Getty Images for TIME

Возвращение в кино супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, может быть признаком их скорого разрыва. Об этом пишет Radar Online.

5 ноября Меган Маркл заметили на съемках комедии «Близкие друзья» в Лос-Анджелесе. Главные роли в новом фильме режиссера Джейсона Орли исполняют Лили Коллинз, Джек Куэйд, Бри Ларсон и Генри Голдинг. По информации Variety, герцогиня Сассекская сыграет в фильме небольшую роль второго плана. Комедия строится вокруг обыкновенной семейной пары, которая случайно подружилась со знаменитыми мужем и женой в Санта-Барбаре.

Меган Маркл в последний раз появлялась на экранах в качестве драматической актрисы в 2018 году в сериале «Форс-мажоры». Она приостановила актерскую карьеру перед тем, как было официально объявлено о ее помолвке с принцем Гарри в ноябре 2017 года. Тогда Маркл заявила, что больше не будет сниматься в кино, чтобы «работать с Гарри как одна команда». При этом инсайдеры издания Radar Online назвали возвращение герцогини Сассекской в профессию признаком того, что супруги отдалились друг от друга.

Отношения между ними изменились. На публике Гарри проявляет заботу, но внутренне он страдает от того, насколько они отдалились. Возвращение Меган в Голливуд выглядит как заявление, что она будет двигаться вперед с ним или без него

источник Radar Online
С момента приостановки карьеры Маркл выступила в качестве продюсера нескольких документальных фильмов, а также запустила собственное кулинарное шоу «С любовью, Меган». При этом в 2022 году стриминговый сервис Netflix отменил мультсериал Perl («Жемчужина»), продюсером которого выступала супруга принца Гарри. Мультфильм рассказывал о 12-летней девочке, которая справляется с жизненными трудностями, черпая вдохновение в биографиях известных женщин.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл присоединились к коалиции ученых и общественных деятелей, требующих ограничить развитие искусственного интеллекта. Это, по их мнению, должно спасти человечество.

