11:48, 29 августа 2025

Меган Маркл призналась в любви к удовольствию для бабушек

Фото: Paul Edwards / Pool / Reuters

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассексая Меган Маркл призналась в любви к британской радиостанции «для бабушек». Об этом пишет New York Post (NYPost).

Во втором сезоне своего авторского кулинарного шоу «С любовью, Меган» для платформы Netflix Маркл пригласила в гости американо-британского телеведущего и дизайнера Тана Франса. Среди прочего он спросил, чего супруге принца не хватает после возвращения из Великобритании в США. Меган Маркл призналась, что получала огромное удовольствие от прослушивания английской радиостанции Magic FM. На ее волнах передают песни популярных исполнителей 70-90-х годов, вроде Элтона Джона, Уитни Хьюстон, Мадонны и других.

«Magic FM. Ого! Извините, что говорю при всех, но это же такое радио для бабушек», — отреагировал Франс. «Я точно буду такой бабушкой», — засмеялась в ответ Маркл. В США она предпочитает слушать радиостанцию ​​Mom Jeans, где играет старый софт-рок.

Ранее сообщалось, что дед принца Гарри, покойный принц Филипп, высказал слова облегчение после окончания свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. При этом супруг Елизаветы II использовал нецензурное слово.

    Все новости