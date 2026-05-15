Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 15 мая 2026Силовые структуры

В российском городе раскрыт выбросивший драгоценности домушник-сказочник

В Саратове задержан домушник, укравший у женщины драгоценности и выбросивший их
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Саратове задержан 46-летний домушник, укравший у 53-летней женщины из квартиры драгоценности, которые потом выбросил в мусорку. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант сломал стеклопакет, проник в квартиру и украл из шкатулки пять пар золотых серег, три кольца, перстень, подвеску, булавку и цепочку с крестом. На вопрос, где драгоценности, он ответил, что после того, как совершил преступление, у него проснулась совесть и желание немедленно избавиться от золота, чтобы не брать грех на душу. По его словам, в итоге он якобы выбросил все в ближайшую мусорку. Однако, в какую именно — сказочник не ответил.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 47-летнего мужчину, похитившего колье за десять миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

    Жители российского города пожаловались на три дня без воды

    Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

    Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

    В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

    Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

    Путин оценил уровень безработицы в России

    Итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина оценили

    Украина вернула из плена воевавших в Мариуполе бойцов «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok