В российском городе раскрыт выбросивший драгоценности домушник-сказочник

В Саратове задержан домушник, укравший у женщины драгоценности и выбросивший их

В Саратове задержан 46-летний домушник, укравший у 53-летней женщины из квартиры драгоценности, которые потом выбросил в мусорку. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант сломал стеклопакет, проник в квартиру и украл из шкатулки пять пар золотых серег, три кольца, перстень, подвеску, булавку и цепочку с крестом. На вопрос, где драгоценности, он ответил, что после того, как совершил преступление, у него проснулась совесть и желание немедленно избавиться от золота, чтобы не брать грех на душу. По его словам, в итоге он якобы выбросил все в ближайшую мусорку. Однако, в какую именно — сказочник не ответил.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 47-летнего мужчину, похитившего колье за десять миллионов рублей.