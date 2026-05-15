Новый уполномоченный по правам человека в России получила список на обмен с Украиной

13:36, 15 мая 2026

Омбудсмен Лантратова получила первый список на обмен с Украиной
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова получила первый список на обмен граждан, находящихся на Украине. Документ ей передал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, пишет ТАСС.

В перечне находятся 177 политзаключенных и мирных жителей, находящихся в плену. Отмечается, что гражданские составляют подавляющее большинство списка — около 79 процентов. Еще 10 процентов составляют сотрудники администраций тех территорий, которые Россия взяла под контроль.

«Рассчитываю, что мы сможем продолжить работу по формированию списка политзаключенных, находящихся на Украине. Для многих тысяч пророссийских гражданских пленных будет важно, если вы, Яна Валерьевна, сделаете в том числе их освобождение одним из приоритетов своей правозащитной деятельности», — говорится в письме парламентария.

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая. До этого она занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет.

