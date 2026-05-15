Часть россиян оказалась в плену одного явления

Гидрометцентр: Юг России оказался в плену плохой погоды

Южный регион Европейской России оказался в плену неблагоприятных погодных явлений, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Ночью в четверг, 15 мая, в Краснодарском крае прошел очень сильный дождь с максимальным количеством осадков 52 миллиметра. В Ростовской области и Адыгее сильный дождь с грозой пролил до 17-19 миллиметров влаги. Сильные дожди также ранее прошли в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Сильный дождь 15 мая прогнозируется в Адыгее, Ростовской области. Ожидаются также грозы, вероятен град, порывистый ветер усилится до 20-25 метров в секунду. С 15 по 17 мая Краснодарский край накроют сильные и очень сильные дожди, сильные ливни в сочетании с грозой, градом, штормовым ветром.

В Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях и Республике Калмыкия средняя суточная температура воздуха в ближайшие дни окажется на 5-7 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха составит плюс 24-30 градусов, местами ожидается плюс 30-35 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее ожидается плюс 19-25 градусов, местами до плюс 17.

В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. На реках уровни воды достигнут неблагоприятных отметок. Температура воздуха на Северном Кавказе будет приближена к климатической норме.

Ранее стало известно, что в Москве и области в ближайшие дни температура воздуха превысит климатическую норму и может установить новый рекорд. Так, к середине следующей недели столбики термометров покажут плюс 25-30 градусов