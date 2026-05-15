Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 15 мая 2026Экономика

Часть россиян оказалась в плену одного явления

Гидрометцентр: Юг России оказался в плену плохой погоды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Южный регион Европейской России оказался в плену неблагоприятных погодных явлений, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Ночью в четверг, 15 мая, в Краснодарском крае прошел очень сильный дождь с максимальным количеством осадков 52 миллиметра. В Ростовской области и Адыгее сильный дождь с грозой пролил до 17-19 миллиметров влаги. Сильные дожди также ранее прошли в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Сильный дождь 15 мая прогнозируется в Адыгее, Ростовской области. Ожидаются также грозы, вероятен град, порывистый ветер усилится до 20-25 метров в секунду. С 15 по 17 мая Краснодарский край накроют сильные и очень сильные дожди, сильные ливни в сочетании с грозой, градом, штормовым ветром.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения. Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения.Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
28 марта 2026

В Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях и Республике Калмыкия средняя суточная температура воздуха в ближайшие дни окажется на 5-7 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха составит плюс 24-30 градусов, местами ожидается плюс 30-35 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее ожидается плюс 19-25 градусов, местами до плюс 17.

В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. На реках уровни воды достигнут неблагоприятных отметок. Температура воздуха на Северном Кавказе будет приближена к климатической норме.

Ранее стало известно, что в Москве и области в ближайшие дни температура воздуха превысит климатическую норму и может установить новый рекорд. Так, к середине следующей недели столбики термометров покажут плюс 25-30 градусов

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

    Жители российского города пожаловались на три дня без воды

    Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

    Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

    В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

    Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

    Путин оценил уровень безработицы в России

    Итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина оценили

    Украина вернула из плена воевавших в Мариуполе бойцов «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok