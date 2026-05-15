«Получат по полной». В России призвали ответить ударами по Европе после атаки ВСУ на Рязань

Колесник предложил ударить по местам производства украинских дронов в Европе

Армия России должна нанести удары по Европе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рязани. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесников. Он призвал обратить внимание на тыловые районы Украины.

Я думаю, уже пора смотреть на тыловые районы Украины, которые находятся в странах Западной Европы. Известны адреса производств бесплотных аппаратов, которыми были нанесены удары по Рязани. Это уже чисто военное решение, потому что в соответствии с боевым уставом у нас есть подразделения, которые наносят удары по местам производства любых военных средств, которыми противодействующая сторона может угрожать России Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Страны Западной Европы производят и поставляют вооружение Украине, напомнил депутат, и Россия может начать наносить превентивные удары по местам производства беспилотников для ВСУ. По его словам, решение об ударе по местам производства дронов в европейских странах уже есть, но сроки реализации такой операции определяет военное командование страны.

В результате атаки ВСУ в Рязани пострадали мирные жители

Один из древнейших городов России попал под удар украинских беспилотников 15 мая. По последним данным, в городе есть погибшие и пострадавшие. Также обломки дронов повредили несколько жилых домов в городе.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что жертвами атаки ВСУ стали три человека. Еще 12 жителей Рязани получили ранения.

«Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения», — написал губернатор.

В Минздраве уточнили, что семь пострадавших, в том числе четырех детей, госпитализировали — двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Помимо Рязанской области, под удар ВСУ попали еще 17 российских регионов, среди которых Калужская, Тверская, Орловская, Псковская, Тамбовская области, а также Краснодарский край, Калмыкия и Крым. Всего в ночь с 14 на 15 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 355 украинских беспилотников.

Депутат Колесник предположил, что удар по Рязани мог быть ответом Украины на одну из самых мощных с 2022 года массированных атак России. Однако обстрел украинской территории велся по военно-промышленному комплексу республики, в то время как ВСУ атаковали гражданские объекты России, подчеркнул он.

«За это получат по полной», — сказал парламентарий.

По его словам, России известны адреса производств бесплотных аппаратов, которыми были нанесены удары по Рязани.

Дроны на Рязань могли запустить из Харьковской и Сумской областей

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что БПЛА, скорее всего, летели из регионов, находящихся вблизи границы.

«На Рязань дроны летели из приграничных районов Украины. Стартовые площадки, однозначно можно сказать, в Харьковской и Сумской областях», — отметил он.

Обломки беспилотника попали в жилой дом. Возникший после этого пожар сняли на видео — огнем были охвачены несколько квартир, еще в десятке повреждены стекла. В области временно прекращены занятия в десятке школ и 21 детском саду.