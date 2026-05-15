Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что европейским лидерам предстоит очень больно ответить за контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Наиболее сокрушительным ударом по «объединенной Европе» будет коррупционный крах украинского лидера, считает сенатор.
Он добавил, что фото не сотрешь, и своей сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить.
Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Захарова прокомментировала обвинения против экс-главы офиса Зеленского
Дело против экс-главы офиса президента Украины — это даже не вершина айсберга в вопросе коррупции в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Всем известно, подчеркнула Захарова, что коррупционная цепочка на Украине состоит из огромного количества звеньев. В частности, в ней задействованы лидер страны Владимир Зеленский, его правительство, депутаты Верховной рады и западные эмиссары, считает она.
Суд над Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги
Суд над Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о позиции Москвы по расследованию в отношении экс-главы ОП и подчеркнул, что Кремль «особо не следит» за делом и не считает его вопросом своей повестки.
Зеленский может быть следующим
После коррупционного скандала с Андреем Ермаком следующим на очереди будет сам Владимир Зеленский. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что следующим фигурантом расследования может стать жена президента Елена Зеленская, а сам он уже сегодня мог бы выступать в качестве свидетеля.
Политолог Иван Мезюхо считает, что Зеленский может пожертвовать Ермаком, чтобы сохранить свои позиции. Кроме того, представители офиса президента могут договориться с Ермаком о хранении молчания. Поскольку пока он действующий лидер, у него есть некий иммунитет. Как только он перестанет занимать пост президента, который удерживает с нарушением конституции, правоохранительная система вполне может выдвинуть против него обвинения, уточнил эксперт.