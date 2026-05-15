«Предстоит очень больно ответить». В России рассказали, что грозит европейским лидерам за контакты с Зеленским

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что европейским лидерам предстоит очень больно ответить за контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наиболее сокрушительным ударом по «объединенной Европе» будет коррупционный крах украинского лидера, считает сенатор.

Представьте себе ужас этих европейцев, когда окажется, что они обнимались с прожженным жуликом? Будут оттягивать до последнего Константин Косачев вице-спикер Совфеда

Он добавил, что фото не сотрешь, и своей сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить.

Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные поцелуи Константин Косачев вице-спикер Совфеда

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Захарова прокомментировала обвинения против экс-главы офиса Зеленского

Дело против экс-главы офиса президента Украины — это даже не вершина айсберга в вопросе коррупции в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе Мария Захарова официальный представитель МИД России

Всем известно, подчеркнула Захарова, что коррупционная цепочка на Украине состоит из огромного количества звеньев. В частности, в ней задействованы лидер страны Владимир Зеленский, его правительство, депутаты Верховной рады и западные эмиссары, считает она.

Суд над Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если действительно судом будет доказано, что это коррупция, — это вопрос, наверное, самого киевского режима и вопрос тех, кто давал ему деньги. То есть, чьи деньги разворовали Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков ответил на вопрос о позиции Москвы по расследованию в отношении экс-главы ОП и подчеркнул, что Кремль «особо не следит» за делом и не считает его вопросом своей повестки.

Зеленский может быть следующим

После коррупционного скандала с Андреем Ермаком следующим на очереди будет сам Владимир Зеленский. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Правая рука Зеленского только что оказался за решеткой. Следующий: Зеленский! Флориан Филиппо лидер партии «Патриоты»

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что следующим фигурантом расследования может стать жена президента Елена Зеленская, а сам он уже сегодня мог бы выступать в качестве свидетеля.

Политолог Иван Мезюхо считает, что Зеленский может пожертвовать Ермаком, чтобы сохранить свои позиции. Кроме того, представители офиса президента могут договориться с Ермаком о хранении молчания. Поскольку пока он действующий лидер, у него есть некий иммунитет. Как только он перестанет занимать пост президента, который удерживает с нарушением конституции, правоохранительная система вполне может выдвинуть против него обвинения, уточнил эксперт.