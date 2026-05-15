01:36, 15 мая 2026Россия

В Совфеде высказались о коррупционном скандале в Киеве

Косачев назвал коррупционный скандал Зеленского самым мощным ударом по Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Наиболее сокрушительным ударом по «объединенной Европе» будет коррупционный крах украинского президента Владимира Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения евролидерами. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Представьте себе ужас этих европейцев, когда окажется, что они обнимались с прожженным жуликом? Будут оттягивать до последнего», — написал Косачев.

Он отметил, что снимки уже невозможно удалить, а допущенную по глупости ошибку, которая обернулась геополитическим провалом, исправить уже не получится.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу ОП Украины Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

