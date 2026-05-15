В Совфеде высказались о коррупционном скандале в Киеве

Косачев назвал коррупционный скандал Зеленского самым мощным ударом по Европе

Наиболее сокрушительным ударом по «объединенной Европе» будет коррупционный крах украинского президента Владимира Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения евролидерами. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Представьте себе ужас этих европейцев, когда окажется, что они обнимались с прожженным жуликом? Будут оттягивать до последнего», — написал Косачев.

Он отметил, что снимки уже невозможно удалить, а допущенную по глупости ошибку, которая обернулась геополитическим провалом, исправить уже не получится.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу ОП Украины Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.