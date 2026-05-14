Зеленскому предрекли участь Ермака

Филиппо: После скандала с Ермаком следующим на очереди будет Зеленский

После коррупционного скандала с Андреем Ермаком следующим на очереди будет сам Владимир Зеленский. Участь экс-главы его офиса лидеру Украины предрек лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Правая рука Зеленского только что оказался за решеткой. Следующий: Зеленский!» — заявил он.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога. Расследование Национального антикоррупционного бюро республики и Специализированной антикоррупционной прокуратуры против Ермака стало продолжением следственных действий в отношении бизнес-партнера украинского лидера Тимура Миндича.