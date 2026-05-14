Предсказано будущее Ермака после ареста

12:32, 14 мая 2026

Политолог Мезюхо: Ермаку скостят срок или организуют побег за молчание
Анастасия Бердникова

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак попал в типичную для коррупционера ситуацию, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Ермак оказался между двух огней, и предсказал его будущее.

«У него есть деньги для внесения залога, но если он ими воспользуется, то фактически признает, что имел незаконные доходы, несопоставимые с его зарплатой. Если же он попросит своих номинальных владельцев так называемых кошельков внести сумму за него, то эти люди могут заинтересовать следствие. Поэтому сегодня положение Ермака можно описать словами "деньги есть, но денег нет", а риски будут только расти», — заявил Мезюхо.

Политолог считает, что президент Украины Владимир Зеленский может пожертвовать Ермаком, чтобы сохранить свои позиции.

Люди из офиса президента, отмечает специалист, попытаются договориться с Ермаком, чтобы он хранил молчание. Взамен, уточнил он, ему скостят срок или даже организуют побег.

«Зеленский в принципе расстается со своими бывшими кураторами и партнерами, как только дело пахнет керосином. Давайте вспомним судебные процессы в отношении олигарха Игоря Коломойского. А ведь нынешний главарь киевского режима — плоть от плоти от Коломойского, он был тесно связан с одиозным украинским олигархом и во многом благодаря его помощи был избран на пост президента Украины», — заявил Мезюхо.

По мнению политолога, Зеленский сейчас находится в самом депрессивном состоянии за все время специальной военной операции, поскольку в любой момент может сам стать фигурантом дела Тимура Миндича. Пока он действующий лидер, у него есть некий иммунитет. Но, по словам специалиста, как только он перестанет занимать пост президента, который удерживает с нарушением конституции, правоохранительная система вполне может выдвинуть против него обвинения. Именно поэтому Зеленский заинтересован оставаться у власти как можно дольше, заключил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Ермак заявил, что не располагает необходимыми средствами для внесения залога, и добавил, что якобы не является таким богатым, как о нем говорят в СМИ.

