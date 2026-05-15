12:32, 15 мая 2026Россия

Названо возможное место запуска устроивших смертельную атаку на Рязань дронов ВСУ

Академик Кондратьев: Дроны летели на Рязань из Харьковской и Сумской областей
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ударили по Рязани, могли лететь из Харьковской и Сумской областей. Возможное место запуска устроивших смертельную атаку беспилотников назвал академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru.

«На Рязань дроны летели из приграничных районов Украины. Стартовые площадки, однозначно можно сказать, в Харьковской и Сумской областях», — заявил специалист.

Украинские дроны атаковали столицу Рязанской области в ночь на 15 мая. Глава региона Павел Малков сообщал о повреждении нескольких домов. В одну из многоэтажек попал дрон — последствия происшествия сняли на видео. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, еще 12 жителей пострадали.

Комментируя масштабный налет дронов, депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что России пора принять военное решение в отношении стран Западной Европы, которые производят и поставляют вооружение для Киева. По его словам, Москве известны адреса производств беспилотников, которыми были нанесены удары по Рязани.

