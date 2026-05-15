13:43, 15 мая 2026Спорт

Хоккеист клуба КХЛ развеял стереотип о схожести России и Канады

Хоккеист «Салавата» Родуолд заявил, что в России холоднее, чем в Канаде
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Джек Родуолд (слева). Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джек Родуолд развеял стереотип о схожести России и Канады. Его слова приводит «Чемпионат».

«Все думают, что в России холодно, и при этом все думают, что в Канаде такая же погода. Но в Канаде не настолько холодно», — отметил хоккеист. Он добавил, что за пять лет привык к жизни в России.

32-летний Родуолд играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за владивостокский «Адмирал», челябинский «Трактор» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Он пополнил состав «Салавата» в 2025 году.

Ранее нападающий «Салавата Юлаева» канадец Девин Броссо развеял стереотипы о России. Хоккеист заявил, что не ожидал большого количества хороших ресторанов в стране.

