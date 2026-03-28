07:49, 28 марта 2026Россия

Российский военкор прокомментировал желание Зеленского получить ядерное оружие

Сладков: Желание Зеленского получить ЯО убьет остатки украинского народа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidence / Globalookpress.com

Российский военкор Александр Сладков прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского получить ядерное оружие.

По мнению журналиста, политик убьет «остатки украинского народа», делая подобные заявления.

«Этот человек добьется превращения территории, контролируемой ВСУ в дымящуюся воронку», — подчеркнул Сладков.

Ранее Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии, говоря о гарантиях безопасности. По его словам, все говорят, что Украина не сможет победить ядерную державу Россию, поэтому Киев задается вопросом, какие гарантии безопасности должны у него быть.

«НАТО? Ядерное оружие? Ну тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие". Но пока никто вопрос не поднимал», — сказал украинский лидер.

«Мы очень похожи». Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат и заключил с ним договор о дружбе. Почему эта встреча полезна для России?

Стало известно о выгрызающих свои татуировки боевиках «Айдара»

Российский военкор прокомментировал желание Зеленского получить ядерное оружие

Лерчек в слезах рассказала о государственной больнице

Картаполов рассказал о попытках догнать РФ по уровню оснащения

«Дух Анкориджа», снятие санкций и приглашение американцев в Москву. Что известно об итогах визита делегации Госдумы в США?

Названы неожиданные последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море

Врач назвал способы борьбы с бессонницей

Тренер сборной Никарагуа сравнил россиян с чемпионами мира

Названы последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море для России

Все новости
