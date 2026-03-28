Сладков: Желание Зеленского получить ЯО убьет остатки украинского народа

Российский военкор Александр Сладков прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского получить ядерное оружие.

По мнению журналиста, политик убьет «остатки украинского народа», делая подобные заявления.

«Этот человек добьется превращения территории, контролируемой ВСУ в дымящуюся воронку», — подчеркнул Сладков.

Ранее Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии, говоря о гарантиях безопасности. По его словам, все говорят, что Украина не сможет победить ядерную державу Россию, поэтому Киев задается вопросом, какие гарантии безопасности должны у него быть.

«НАТО? Ядерное оружие? Ну тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие". Но пока никто вопрос не поднимал», — сказал украинский лидер.

