Стало известно о расстреле украинских солдат за отказ отправляться на передовую

Пленный Литвин: Солдат ВСУ расстреливают за отказ идти на передовую

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают, если они отказываются уходить с тыловых позиций и отправляться на линию боевого соприкосновения. Об этом рассказал пленный украинский солдат Дмитрий Литвин в беседе с РИА Новости.

«Это [расстрелы] уже не просто какая-то единичная история. Об этом все говорят, что это практикуется», — сказал Литвин, приведя в пример ситуацию, когда один из солдат из его группы отказался идти на передовую, за что в итоге был убит сослуживцами.

Ранее Литвин рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом.