10:23, 28 марта 2026

Трамп отреагировал на арест одного из самых богатых спортсменов мира

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Тайгер Вудс. Фото: Jeff Roberson / AP

Президент США Дональд Трамп отреагировал на задержание американского гольфиста Тайгера Вудса по подозрению в нетрезвом вождении. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По словам политика, у спортсмена возникли «некоторые проблемы». «Произошла авария, и это все, что мне известно. Он мой очень близкий друг, он замечательный человек, потрясающий мужчина», — заявил Трамп.

О задержании Вудса стало известно ранее 28 марта. Гольфист стал участником ДТП, после чего успешно прошел тест на наличие алкоголя в крови, но отказался сдавать тест на наркотики. После этого американца арестовали.

В 2025 году состояние Тайгера Вудса составляло 2,79 миллиарда долларов. Основную часть денег он заработал на рекламных контрактах.

