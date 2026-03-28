06:13, 28 марта 2026

Полиция арестовала одного из самых богатых спортсменов мира

Полиция арестовала гольфиста Тайгера Вудса по подозрению в нетрезвом вождении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Полиция арестовала американского гольфиста Тайгера Вудса по подозрению в нетрезвом вождении. Об этом сообщает телеканал WPTV.

Один из самых богатых спортсменов мира попал в ДТП во Флориде. Его Range Rover столкнулся с грузовиком и опрокинулся.

Прибывшие на место ДТП полицейские заметили у Вудса признаки опьянения. Алкотестер не выявил содержание этанола в его организме, однако гольфист отказался сдать мочу на наркотики. В результате он был обвинен в вождении в нетрезвом виде с причинением имущественного ущерба и отказе от прохождения законного теста.

В мае 2017 года Тайгер Вудс был задержан полицией из-за наркотических препаратов. После лечения в реабилитационной клинике, он открыл собственный рехаб.

По состоянию на 2025 год, состояние Тайгера Вудса составляло 2,79 миллиарда долларов. Основную часть денег он заработал на рекламных контрактах.

    Последние новости

    Названо доказательство причастности Прибалтики к атакам на Ленинградскую область. Дроны летели по закрытому для полетов небу

    Полиция арестовала одного из самых богатых спортсменов мира

    Рубио предложил Каллас заняться урегулированием на Украине

    Политолог высказался об истощении военного бюджета Киева

    Раскрыта возможность привлечения рабочих из КНДР в Россию

    Более десяти российских аэропортов ввели ограничения на полеты

    В двух российских городах прогремели взрывы

    Число сбитых в Ленобласти беспилотников увеличилось

    Россиянам назвали суточную норму потребления черной икры

    Российские беспилотники массированно атаковали Одессу

    Все новости
