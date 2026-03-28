Полиция арестовала одного из самых богатых спортсменов мира

Полиция арестовала гольфиста Тайгера Вудса по подозрению в нетрезвом вождении

Полиция арестовала американского гольфиста Тайгера Вудса по подозрению в нетрезвом вождении. Об этом сообщает телеканал WPTV.

Один из самых богатых спортсменов мира попал в ДТП во Флориде. Его Range Rover столкнулся с грузовиком и опрокинулся.

Прибывшие на место ДТП полицейские заметили у Вудса признаки опьянения. Алкотестер не выявил содержание этанола в его организме, однако гольфист отказался сдать мочу на наркотики. В результате он был обвинен в вождении в нетрезвом виде с причинением имущественного ущерба и отказе от прохождения законного теста.

В мае 2017 года Тайгер Вудс был задержан полицией из-за наркотических препаратов. После лечения в реабилитационной клинике, он открыл собственный рехаб.

По состоянию на 2025 год, состояние Тайгера Вудса составляло 2,79 миллиарда долларов. Основную часть денег он заработал на рекламных контрактах.